Fahrettin Altun Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'nin Davetiyle İtalya'ya Gidiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Nisan Salı günü, İtalya Başbakanı Meloni’nin daveti üzerine İtalya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Fahrettin Altun Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'nin Davetiyle İtalya'ya Gidiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın (29 Nisan Salı) İtalya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

DAVET MELONİ’DEN GELDİ

Ziyaretin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılacağını ifade etti.

GÜNCEL VE KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni’nin başkanlıklarında Roma’da gerçekleşecek zirve kapsamında Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımların ele alınacağını vurgulayan Altun, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

Altun, zirve boyunca iki ülke ilişkilerinin ahdi zemininin güçlendirilmesi noktasında matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve iç çevrelerinin de katılımıyla bir İş Forumu’nun düzenlenmesinin öngörüldüğünü de not düştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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