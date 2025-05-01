İzmir'de Dehşet! Bir Kadın Daha Erkek Şiddetinde Katledildi!

İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde dün akşam saat 21.30 sularında korkunç bir cinayet yaşandı. 20 yaşındaki Aysun Candan, iddiaya göre eski arkadaşı erkek H.A. (35) tarafından yaşadığı evin penceresinden ateş edilerek hayatını kaybetti. Şüpheli, genç kadının evine gelerek camdan içeriye dört el ateş etti. Mermiler Aysun Candan’a isabet ederken, H.A. hızla olay yerinden uzaklaştı.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Candan’ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli H.A., kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında H.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA