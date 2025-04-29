Adana'da Kadın Cinayeti: Eşini Bıçaklayarak Katletti!

Yeterli önlemlerin alınmaması, caydırıcı cezaların verilmemesi sonucu her gün en az bir kadın cinayeti haberi geliyor. Kadınlar evde, işte, sokakta, vapurda erkekler tarafından hayattan koparılıyor. Katliamın bu seferki adresi Adana-Ceyhan oldu.

Olay, Şahin Özbilen Mahallesi'nde bulunan bir evde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Şen (38) ile eşi Serdar Şen (44) arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışma sırasında Rabia Şen, Serdar Şen tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rabia Şen'in bir süre önce evi terk ettiği ancak kısa süre önce eşiyle barışarak geri döndüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Serdar Şen hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA