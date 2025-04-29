İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Küçükçekmece’de riskli olduğu değerlendirilen 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

23 Nisan'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm İstanbulluları korkuttu. Çevre illerde hissedilen depremde Fatih'te metruk bir bina dışında yıkım ihbarı da olmadı.

İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası 5 Katlı Bina Tahliye Edildi - Resim : 1

Ancak şiddetli depremin ardından, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak'ta bulunan bina, yapılan kontrollerin ardından riskli olabileceği değerlendirilerek boşaltıldı. Tahliye işleminin ardından zabıta ekipleri, sokağın bir bölümünü güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası 5 Katlı Bina Tahliye Edildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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