İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

23 Nisan'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm İstanbulluları korkuttu. Çevre illerde hissedilen depremde Fatih'te metruk bir bina dışında yıkım ihbarı da olmadı.

Ancak şiddetli depremin ardından, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak'ta bulunan bina, yapılan kontrollerin ardından riskli olabileceği değerlendirilerek boşaltıldı. Tahliye işleminin ardından zabıta ekipleri, sokağın bir bölümünü güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Kaynak: İHA