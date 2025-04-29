Arnavutköy'de Zincirleme Kaza; 6 Kişi Yaralandı

Arnavutköy Hadımköy Yolu Caddesi'nde arıza yaparak duran TIR'a çarpan cip ve hafif ticari araç zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

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Arnavutköy'de Zincirleme Kaza; 6 Kişi Yaralandı

Arnavutköy Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İddiaya göre, arıza nedeniyle sağ şeritte duran bir TIR'a, arkadan gelen cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin arkasından gelen hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Arnavutköy'de Zincirleme Kaza; 6 Kişi Yaralandı - Resim : 1

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 01.30 sıralarında yaşandı. 34 KL 5076 plakalı TIR'ın yol kenarında arızalanarak durmasının ardından, aynı yönde ilerleyen 34 HVP 983 plakalı cip TIR'a çarptı. Arkasından gelen hafif ticari araç ise cipin duramaması sonucu ona çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Arnavutköy'de Zincirleme Kaza; 6 Kişi Yaralandı - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Hadımköy Yolu Caddesi'nde trafik bir süre durma noktasına geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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kaza Trafik kazası Arnavutköy
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