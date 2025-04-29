Kütahya'da Peş Peşe Deprem

Kütahya'da peş peşe deprem meydana geldi. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak aktardı. İkinci deprem ise 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Son Güncelleme:
Kütahya'da Peş Peşe Deprem

Kütahya peş peşe depremlerle sarsıldı. AFAD'ın aktardığına göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.08 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7.1 kilometre olarak aktardı.

BİR DEPREM DAHA

Kütahya saat 00.34'te bir depremle daha sarsıldı. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 6.3 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kütahya Deprem
Son Güncelleme:
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Özgür Özel Aklındaki Formülü Açıkladı! Dikkat Çeken Mansur Yavaş Detayı: 'İmamoğlu İçeride Kalırsa...' 'İmamoğlu İçeride Kalırsa Mansur Yavaş Devreye Girebilir'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Aklındaki Formülü Açıkladı! Dikkat Çeken Mansur Yavaş Detayı: 'İmamoğlu İçeride Kalırsa...' 'İmamoğlu İçeride Kalırsa Mansur Yavaş Devreye Girebilir'
Kütahya'da Peş Peşe Deprem Kütahya'da Peş Peşe Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
Trump'tan İddialı Çıkış! İlk Dönemiyle İkinci Dönemini Kıyasladı: 'Artık Hem Ülkeyi Hem de Dünyayı Yönetiyorum' Trump'tan İddialı Çıkış! İlk Dönemiyle İkinci Dönemini Kıyasladı
Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu