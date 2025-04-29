Kütahya'da Peş Peşe Deprem

Kütahya peş peşe depremlerle sarsıldı. AFAD'ın aktardığına göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.08 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7.1 kilometre olarak aktardı.

BİR DEPREM DAHA

Kütahya saat 00.34'te bir depremle daha sarsıldı. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 6.3 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi