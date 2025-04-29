Kütahya'da Peş Peşe Deprem
Kütahya'da peş peşe deprem meydana geldi. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak aktardı. İkinci deprem ise 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Kütahya peş peşe depremlerle sarsıldı. AFAD'ın aktardığına göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.08 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-29
Saat:00:24:29 TSİ
Enlem:39.2425 N
Boylam:28.98722 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/CzgPuyowjp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7.1 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 28, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/LbEMr3P5j3
29.04.2025, 00:24:29 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
Kütahya saat 00.34'te bir depremle daha sarsıldı. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 6.3 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 28, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/LgvVZ6B4rq
29.04.2025, 00:34:11 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 6.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi