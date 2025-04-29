Özgür Özel Aklındaki Formülü Açıkladı! Dikkat Çeken Mansur Yavaş Detayı: 'İmamoğlu İçeride Kalırsa...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir; Cumhurbaşkanı Yavaş, Başbakan İmamoğlu olur" dedi

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Özgür Özel Aklındaki Formülü Açıkladı! Dikkat Çeken Mansur Yavaş Detayı: 'İmamoğlu İçeride Kalırsa...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Özel, 'İmamoğlu'nun içeride olmaya devam ederse' diyerek aklındaki formülü de açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Özel, şu ifadeleri kullandı:

'İMAMOĞLU İÇERİDE OLMAYA DEVAM EDERSE...'

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.

'YAVAŞ CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU BAŞBAKAN'

İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, parlamenter sisteme dönülür, Ekrem İmamoğlu başbakan olur. Yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur. "

Kaynak: Fatih Altaylı

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Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Özgür Özel
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