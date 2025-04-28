Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj

Isparta'da 1.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından valiliğin yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Isparta Valiliği, kentte gerçekleşen 1.9'luk depremin ardından bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Söz konusu açıklamaya yorum yağarken, valilik paylaşımı sildi.

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj

Isparta'da bugün saat 16.00 civarında 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şiddetli depremin ardından valiliğin yaptığı açıklama sosyal medyanın diline düştü.

Isparta Valiliği, 1.9 büyüklüğündeki deprem için bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj - Resim : 1

Valilik hesabından yapılan bu paylaşıma kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Söz konusu paylaşımın ise bir süre sonra silindiği görüldü.

İşte valiliğin paylaşımına kullanıcılardan gelen bazı yorumlar...

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj - Resim : 2

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj - Resim : 3

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj - Resim : 4

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj - Resim : 5

Sosyal Medya Yıkıldı! Isparta Valiliği’nden 1.9’luk Depreme Şaşırtan Mesaj - Resim : 6

Kaynak: Haber Merkezi

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