Milyonlarca Kişi Terk Ediyor! Neden Türkiye'den Gidiyorlar?

Antalya ve İstanbul'da on binlerce Rus vatandaşı Türkiye'yi terk etmeye başladı. Rusların Türkiye'den gitme sebebini Rus basını açıkladı...

Milyonlarca Kişi Terk Ediyor! Neden Türkiye'den Gidiyorlar?

Türkrus’un haberine göre, son aylarda Türkiye’yi terk eden Rusya vatandaşlarının sayısı 50 bini geçti. Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine dayanan habere göre, 2023 yılında Rusya’dan gelen göçmen sayısının 44 bine ulaştığı belirtildi.

Milyonlarca Kişi Terk Ediyor! Neden Türkiye'den Gidiyorlar? - Resim : 1
On binlerce Rus, Türkiye'yi terk etti

Yıllardır Türkiye’de en fazla oturum izni alan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya vatandaşlarının, Türkiye’den neden ayrıldıkları ise merak konusu oldu. Rus medyası, bu sorunun cevabını ülkeyi terk edenlerin yanıtlarında aradı.

FİYATLAR UÇTU, TURİSTLER TÜRKİYE'DEN KAÇIYOR

Türkiye’deki yüksek enflasyon, özellikle gıda ve hizmet sektörlerinde oldukça etkili bir şekilde hissediliyor. Dışarıda yemek yemek, artık birçok Türk vatandaşı için neredeyse imkansız hale gelirken, geçmişte döviz kuru artışlarıyla yabancı turistler için cazip hale gelen fiyatlar, bugün Avrupa ortalamalarını bile geride bırakmış durumda. Bu durum da Türkiye’den kaçmasına neden oluyor.

Milyonlarca Kişi Terk Ediyor! Neden Türkiye'den Gidiyorlar? - Resim : 2
Fahiş fiyatlar, turistleri de kaçırıyor

RUSLAR ANTALYA'YI TERK EDİYOR

Türkiye'deki restoran fiyatları, Euro bazında dahi Avrupa'nın prestijli mekanlarını geride bırakırken, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle Antalya ve İstanbul'un cazibesi giderek azaldı. Bu durum, yabancı vatandaşların Türkiye'yi terk etmesine yol açtı. Özellikle Antalya'da, on binlerce Rus vatandaşı ülkesine dönüş yaparken, bu hareketliliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Milyonlarca Kişi Terk Ediyor! Neden Türkiye'den Gidiyorlar? - Resim : 3
Türkiye'deki fiyatlar, Avrupa'yı geride bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi

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