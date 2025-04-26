Ümraniye'de Kadın Cinayeti: Sokak Ortasında Vurularak Öldürüldü

Kadın cinayetleri bitmiyor. Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olayın ardından polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Ümraniye'de Kadın Cinayeti: Sokak Ortasında Vurularak Öldürüldü

İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sokak ortasında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayet zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi 3125. Sokak’ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından olay yerindeki incelemeler sona erdi. Cinayet zanlısının olay sonrası emniyete giderek teslim olduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Ümraniye'de Kadın Cinayeti: Sokak Ortasında Vurularak Öldürüldü Ümraniye'de Kadın Cinayeti