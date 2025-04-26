Adıyaman'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre Adıyaman'da gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adıyaman'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04.00'te kaydedilen depremin derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü.

Çelikhan merkezli deprem, vatandaşları korkuttu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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