Adıyaman'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre Adıyaman'da gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04.00'te kaydedilen depremin derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü.
Çelikhan merkezli deprem, vatandaşları korkuttu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-04-26
Saat:04:00:24 TSİ
Enlem:38.10194 N
Boylam:38.44917 E
Derinlik:7.91 km
Detay:https://t.co/kJbBejZ8v5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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