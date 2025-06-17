Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor: 18 Yıllık Devir Sona Erdi

SON MAĞAZALAR DA 15 GÜN İÇİNDE KAPANACAK

Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, File Market başta olmak üzere pek çok marka halihazırda merkezden ayrılmış durumda. AVM’de halen açık olan yaklaşık 10-15 mağaza ise önümüzdeki iki hafta içinde kapanacak. Böylece, Prestige Mall tamamen sessizliğe bürünecek.