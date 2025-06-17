Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor: 18 Yıllık Devir Sona Erdi
Türkiye’nin ilk lüks AVM’si 18 yıl sonra kapanıyor. Ekonomik kriz, düşen ziyaretçi sayısı ve yönetim sorunları lüksün simgesi Prestige Mall’u bitirdi. Bahçeşehir’in ünlü alışveriş merkezi haziran sonunda kepenk indiriyor.
Kaynak: Ekonomim
İstanbul Bahçeşehir’de 2007 yılında kapılarını açan ve Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” AVM’si olma unvanını taşıyan Prestige Mall, ekonomik zorluklar ve yönetim krizlerinin gölgesinde kapanıyor. 25 bin metrekarelik alana kurulan alışveriş merkezi, haziran ayı sonunda faaliyetlerine tamamen son verecek.
SON MAĞAZALAR DA 15 GÜN İÇİNDE KAPANACAK
Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, File Market başta olmak üzere pek çok marka halihazırda merkezden ayrılmış durumda. AVM’de halen açık olan yaklaşık 10-15 mağaza ise önümüzdeki iki hafta içinde kapanacak. Böylece, Prestige Mall tamamen sessizliğe bürünecek.
AVM'LER SÜRDÜRÜLEBİLİR DOLULUK ORANINA ULAŞAMIYOR
Pandemi sonrası hızla değişen tüketici alışkanlıkları, dijitalleşme ve artan maliyetler, AVM sektörünü derinden etkiliyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 450 alışveriş merkezinden 50’ye yakını, sürdürülebilir doluluk oranına ulaşamıyor. Uzmanlar, başarısız AVM projelerinin temelinde yanlış marka seçimleri ve müşteri beklentilerini karşılayamayan yönetim anlayışlarının yattığını belirtiyor.
PRESTIGE MALL’UN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ
Prestige Mall, 2000’li yılların ortasında hız kazanan AVM yatırımları döneminde, lüks segmentte bir öncü olarak ortaya çıktı. 2007’de Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen proje, kısa sürede 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. 2013’te ise Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul’ün eline geçti. Ancak zamanla ziyaretçi kaybı yaşayan, marka çeşitliliğini yitiren ve rekabet gücünü kaybeden AVM, işlevini büyük oranda yitirdi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü, çalışan maaşları aksadı ve operasyonel sorunlar kronik hale geldi.