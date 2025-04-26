Resmi Gazete'de Yayımlandı! 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2025 Perşembe, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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