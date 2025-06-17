Mahfi Eğilmez Acı Tablo İtirafı: Açıkça Görülüyor

GELİR SEVİYESİ VE GÖSTERİŞ ARASINDAKİ FARK

Lüks harcamaların gelirle ilişkisini de değerlendiren Eğilmez, yüksek gelir grubundaki bireylerin pahalı ürün tercihlerinin daha kabul edilebilir olduğunu, çünkü bu kişilerin zaten bu harcamaları rahatlıkla karşılayabildiğini belirtti. Ancak asıl dikkat çekici olanın, maddi durumu yeterli olmayan bireylerin kredi veya borç yoluyla bu tüketim kalıplarını sürdürmeye çalışması olduğunu söyledi. Bu eğilimin özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok daha yaygın olduğunu da ekledi.