Türk Tekstil Sektörünün Öncüsü Tarihe Karışıyor!
Türkiye'nin tekstil sektöründeki önemli oyuncularından biri olan YFA Tekstil Dış Ticaret A.Ş., faaliyetlerine son verme kararı aldı. 1991 yılından bu yana örme kumaş üretimi ve ihracatı alanında faaliyet gösteren firma, iflasını resmen ilan etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye tekstil ürünleri ihraç eden ve Avcılar’daki toplam 30 bin metrekarelik üretim tesisinde aylık 1 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesiyle çalışan YFA Tekstil’in çöküşü, sektörde büyük yankı uyandırdı. 700’ü aşkın çalışanın istihdam edildiği fabrikanın kapanması, bölge ekonomisini de derinden etkileyebilir.
MAHKEME KARARIYLA TESCİLLENDİ
İflas süreci, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Haziran 2025 tarihli kararıyla resmiyet kazandı. Mahkemenin 2024/354 Esas sayılı dosyası kapsamında alınan karar uyarınca, şirketin saat 11:02 itibarıyla iflasına hükmedildi. Karar, Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi tarafından yapılan ilanen tebligatla kamuoyuna duyuruldu.
Tasfiye işlemleri ise aynı dairenin 2025/43 iflas dosyası üzerinden yürütülmeye başlandı.
İHRACATTA ÖNCÜYDÜ, ŞİMDİ TARİHE KARIŞIYOR
YFA Tekstil, yalnızca iç pazarda değil, özellikle Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatla da adından söz ettiriyordu. Kuruluşundan itibaren sektöre ciddi katkılar sağlayan firma, yıllar içinde büyük ihracatçılar arasında yer edinmişti. Ancak artan maliyetler, küresel ekonomik dalgalanmalar ve sektör genelindeki daralma nedeniyle ayakta kalmayı başaramadı.
SEKTÖRDE ENDİŞE ARTIYOR
Firmanın iflas haberi, tekstil sektöründeki diğer üreticiler arasında da tedirginlik yarattı. Özellikle dış ticarete dayalı çalışan firmalar için ekonomik kırılganlıklar bir kez daha gündeme gelirken, uzmanlar benzer ölçekli firmaların da risk altında olabileceği uyarısında bulunuyor.