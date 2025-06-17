Türk Tekstil Sektörünün Öncüsü Tarihe Karışıyor!

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye tekstil ürünleri ihraç eden ve Avcılar’daki toplam 30 bin metrekarelik üretim tesisinde aylık 1 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesiyle çalışan YFA Tekstil’in çöküşü, sektörde büyük yankı uyandırdı. 700’ü aşkın çalışanın istihdam edildiği fabrikanın kapanması, bölge ekonomisini de derinden etkileyebilir.