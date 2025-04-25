İstanbul Sallanmaya Devam Ediyor! Hissedilen Bir Deprem Daha

İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD, son olarak İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde art arda meydana gelen artçı sarsıntı kaydedildi.

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İstanbul Sallanmaya Devam Ediyor! Hissedilen Bir Deprem Daha

İstanbul 6.2'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. AFAD, İstanbul Büyükçekmece'de saat 20.33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇILAR SARSMAYA DEVAM EDİYOR

Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD, saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde 15.23 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde 7.02 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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