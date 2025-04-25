İstanbul Sallanmaya Devam Ediyor! Hissedilen Bir Deprem Daha
İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD, son olarak İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde art arda meydana gelen artçı sarsıntı kaydedildi.
İstanbul 6.2'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. AFAD, İstanbul Büyükçekmece'de saat 20.33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:33:15 TSİ
Enlem:40.85583 N
Boylam:28.43111 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/EOyqQRrbcc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ARTÇILAR SARSMAYA DEVAM EDİYOR
Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD, saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde 15.23 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [17.56 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:21:06:56 TSİ
Enlem:40.86694 N
Boylam:28.40889 E
Derinlik:15.23 km
Detay:https://t.co/vtVCaofjrh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde 7.02 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [19.88 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:21:07:11 TSİ
Enlem:40.8475 N
Boylam:28.39861 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/OblRWZxMSR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi