Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat, 'Daha İyi Fırsat' Diyerek Duyurdular

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YATAY SEYRE NEDEN OLUYOR

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, son günlerde altın üzerinde oluşan baskının ABD-Çin tarifeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Eryılmaz, açıklanan tarife oranlarının beklenenin altında kalmasının piyasalarda iyimser bir hava yarattığını, bunun da altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Özellikle Rusya ve Ukrayna liderlerinin olası görüşme ihtimalinin barış beklentilerini artırdığını kaydeden Filiz Eryılmaz, bu gelişmelerin güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatlarında aşağı yönlü harekete neden olduğunu dile getirdi.