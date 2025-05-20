Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat, 'Daha İyi Fırsat' Diyerek Duyurdular
Altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, gram altın geçtiğimiz hafta bir kez daha 4000 TL seviyesinin altına indi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yön arayışı devam ederken, uzman isimlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Ekonomist Nazlı Sarp ve ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcılara yönelik kritik uyarılarda bulunarak alım stratejilerine dair ipuçları verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarındaki düşüşe dair açıklamalarda bulunan ekonomist Nazlı Sarp, gram altındaki gerilemenin temel nedeninin ons fiyatındaki küresel düşüş olduğunu belirtti. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde verilen geçici tavizlerin risk iştahını artırdığını ifade eden Nazlı Sarp, "Bu durum altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirdi. Ancak bu eğilimin kalıcı olmasını beklemek için henüz erken" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ilerleyen haftalarda yeni gümrük vergilerine yönelik adımlar atabileceğini hatırlatan Nazlı Sarp, ticaret anlaşmalarının henüz geniş çaplı olmadığını ve bu nedenle piyasalarda temkinli duruşun devam ettiğini söyledi.
"3 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEME BEKLENMİYOR"
Nazlı Sarp, ABD Merkez Bankası’nın politika değişikliğine gitmemesi ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altın fiyatlarında sert bir düşüş öngörmediğini vurgulayarak, "Ons altında 3 bin doların altı şu aşamada zayıf bir ihtimal. Volatilitenin süreceği bir döneme giriyoruz" değerlendirmesini yaptı.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER YATAY SEYRE NEDEN OLUYOR
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, son günlerde altın üzerinde oluşan baskının ABD-Çin tarifeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Eryılmaz, açıklanan tarife oranlarının beklenenin altında kalmasının piyasalarda iyimser bir hava yarattığını, bunun da altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.
Özellikle Rusya ve Ukrayna liderlerinin olası görüşme ihtimalinin barış beklentilerini artırdığını kaydeden Filiz Eryılmaz, bu gelişmelerin güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatlarında aşağı yönlü harekete neden olduğunu dile getirdi.
TEKNİK SEVİYELERDE DESTEK ARANIYOR
Altının haftayı ons bazında 3202 dolardan, gram bazında ise 4000 TL civarında kapattığını belirten Filiz Eryılmaz, teknik göstergelerin kısa vadede bir miktar daha düşüş sinyali verdiğini söyledi. Ancak bu düşüşlerin sınırlı kalabileceğini vurgulayan Eryılmaz, "3100–3000 dolar aralığı ons altında güçlü bir destek bölgesi. Gram altında ise 3750 TL’ye kadar geri çekilmeler teknik olarak mümkün. Fakat çöküş beklemem" dedi.
ALIM İÇİN KADEMELİ STRATEJİ UYARISI
Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Filiz Eryılmaz, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirenlerin dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Gram altın 4000 TL'nin altına indiğinde tüm bütçeyle alım yapılmaması gerektiğini belirten Eryılmaz, şu öneride bulundu:
"Altın alımında parayı 4–5 parçaya bölerek kademeli alım yapılmalı. Örneğin ilk adım 4000 TL’nin altı olabilir. Ancak daha aşağı seviyeler de mümkün. Bu nedenle düşüşleri izleyerek, her düşüşte bir miktar alım yapmak daha sağlıklı olur."
KISA VADEDE DİKKATLİ OLUNMALI
Kısa vadeli yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini belirten Eryılmaz, 4120 TL seviyesi üzerindeki tutunmanın daha güvenli bir alım sinyali olabileceğini vurguladı. "Şu an pozisyon açmak riskli olabilir. Ancak risk almak isteyenler için 4050 TL seviyeleri takip edilmeli, stop-loss noktaları yakın tutulmalı ve haber akışı yakından izlenmeli" ifadelerini kullandı.
Uzmanlara göre, altın yatırımında sabırlı olmak, ani kararlar vermemek ve piyasadaki gelişmeleri dikkatle takip etmek, olası riskleri minimize etmenin en etkili yollarından biri.