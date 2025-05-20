Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL’UN SAKİN BİR İLÇESİYDİ

Bugünkü il statüsüne ulaşmadan önce İstanbul’a bağlı bir ilçe olan Yalova, uzun süre boyunca sessizliğiyle ve doğallığıyla tanınıyordu. Cumhuriyetin ilanı sonrası İstanbul’un ilçeleri arasında yer alan Yalova, Atatürk’ün de sık sık ziyaret ettiği bir bölgeydi. Hatta Atatürk tarafından “Benim kentim” olarak tanımlanmış, bir dönem yazlık başkent işlevi de üstlenmişti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” diyerek önem atfettiği Yalova, uzun yıllar yazlık başkent işlevi de gördü. Atatürk’ün isteğiyle 1930 yılında İstanbul’un ilçeleri arasına dahil edilen Yalova’nın kaderi, 1995 yılında alınan bir kararla tamamen değişti.

6 Haziran 1995 tarihinde yapılan düzenlemeyle Yalova, İstanbul'dan ayrılarak müstakil bir il haline getirildi. Bu karar, yalnızca statü değişikliği değil, aynı zamanda sınırları da genişletici bir hamle oldu.