TBMM Genel Kurulu'nda HSK Üyeliği Seçimi Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçimler yapıldı. Oylama sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki seçildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda HSK Üyeliği Seçimi Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, HSK'da boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.

İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci turda üye tam sayısını 5'te 2 çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu arandı. İkinci turda da hiçbir aday için koşullar sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.

ÜYELER BELİRLENDİ

HSK'da boşalan 5 üyelik için seçim üçüncü turda tamamlandı. Seçilen üyeler şöyle:

TBMM Genel Kurulu'nda HSK Üyeliği Seçimi Tamamlandı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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