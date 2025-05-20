Özgür Özel: HSK Aday Seçimlerinde Usulsüzlük Yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özel HSK üyeliği aday seçimlerinin Anayasa’ya aykırı yapıldığını belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını belirtti.

‘YAN KESİCİLİK TEŞEBBÜSÜDÜR’

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi “Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür.”

DEM Parti ile yaptığı görüşmeye de değinen Özel “DEM Parti'nin ziyareti sürece yönelik fikir alışverişi içeren bir görüşmeydi” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi