İBB'ye 3. Dalga Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasında üçüncü dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık açıklamasına göre Taner Çetin’in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden kamu ihalelerini belirli şirketlere yönlendirdiği, bu firmalardan rüşvet aldığı ve şahsi mal varlığı edindiği iddia edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın, Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yapılan soruşturmada;

Başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edilmiştir. MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir.

Taner Çetin’in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı- arama el koyma inceleme kararları verilmiştir."

SORUŞTURMALARIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'mali suçlar' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "mali suçlar" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA