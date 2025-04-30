İBB İştiraklerine Bir Soruşturma Daha! CHP Döneminin Tüm Belgeleri İstendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, KİPTAŞ ve İSFALT’tan son 6 yılın dosyalarını talep etti. CHP’li Günaydın, "Başka bir deyişle, artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
İBB İştiraklerine Bir Soruşturma Daha! CHP Döneminin Tüm Belgeleri İstendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, geçtiğimiz günlerde İBB'ye ikinci dalga soruşturma gerçekleştirilmişti.

İkinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 18'i daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KİPTAŞ VE İSFALT'IN İHALE EVRAKLARI TALEP EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'nin iştiraklerinden KİPTAŞ ve İSFALT'ın 31 Mart 2019 tarihinden bu yana yaptığı tüm ihalelerin belgelerini talep ettiğini açıkladı.

8 NİSAN'A KADAR GÖNDERİLMESİ İSTENDİ!

Günaydın, paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan KİPTAŞ ve İSFALT'a ayrı ayrı iki yazı gönderildiğini, yazının gönderilme tarihinin 30.04.2025 tarihli olduğunu ancak ilgili evrakların 08.04.2025 tarihine kadar gönderilmesinin istendiğine dikkat çekti.

İBB İştiraklerine Bir Soruşturma Daha! CHP Döneminin Tüm Belgeleri İstendi - Resim : 1

'SAVCILIK KURUMU HÜKÜMETE Mİ BAĞLI YOKSA DEVLETE Mİ?'

Günaydın, yazının savcılıktan geldiğini ve istenen evrakların elbette verileceğini belirterek, "Verilecek te, soralım: 31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp ta öncesine bakmıyorsunuz? Savcılık kurumu Hükümete mi bağlı yoksa devlete mi?" ifadelerini kullandı.

'2019 ÖNCESİNDE İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKINA YENİ YAZI YOLLANDI'

Yalnızca bu örneğin bile yürütülen soruşturmanın siyasi içeriğini ve amacını göstermesi açısından yeterli olduğunu belirten Günaydın, "Ancak bununla yetinmeyelim, inceleme ve denetim aşamasına ilişkin ibretlik bir örnek daha verelim" diyerek Şubat ayında İBB'ye yapılan denetimlerde mülkiye müfettişlerinin 14 şirketin ihale evraklarını talep ettiği olayı anımsattı.

Söz konusu şirketlerin 6'sının 2019 yılından önce yani AKP döneminde de ihale aldıkları ortaya çıkınca, müfettişlerin ertesi gün gönderdiği bir yazıyla 2019 sonrası dosyaların istendiğini belirttiğini hatırlatan Günaydın, "Milat (2019) öncesi dosyalara bak(a)mayacaklarını itiraf etmiş oluyorlar. Biz buna Anadolu’da “yüz yırtılması” diyoruz. Başka bir deyişle, artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar. Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var!!! Sizi ve yöntemlerinizi epeydir biliyoruz, siz de bizi her geçen gün daha fazla tanıyorsunuz.. Kum saati çalışıyor.. Millet büyüktür.." ifadelerini kullandı.

İBB İştiraklerine Bir Soruşturma Daha! CHP Döneminin Tüm Belgeleri İstendi - Resim : 2

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın Tutukluluğuna İtiraz EdilecekİBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın Tutukluluğuna İtiraz EdilecekGüncel
İBB Operasyonunda 18 Kişi TutuklandıİBB Operasyonunda 18 Kişi TutuklandıGündem

Etiketler
İBB Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı KİPTAŞ
Son Güncelleme:
Kızılay'ın Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızının Duruşması Ertelendi! Mahkemede Ölen Genci Suçladı Kızılay'ın Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızının Duruşması Ertelendi! Mahkemede Ölen Genci Suçladı
Kars'ta 3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı 3 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Karar: 10 Sanık Tahliye Edildi Yenidoğan Davasında Ara Karar
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Şehit Astsubay Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı Şehit Astsubay Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar... SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...
Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı