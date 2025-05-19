Özgür Özel Kız İstemeye Gitti, O Anlar Gündem Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün bir kız isteme törenine katıldı. Ender Kuruel ile Irmak Karayılan'ın nişanlandığı merasimde kız isteme görevini Özel üstlendi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in önceki akşam katıldığı bir kız isteme töreninde komşular tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Merasim öncesi çekilen görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Komşuyla diyaloğu gündem olan Özel'in katıldığı tören merak edildi.

KIZI ÖZGÜR ÖZEL İSTEDİ

Özgür Özel'in İzmir'de diyetisyen Irmak Karayılan ile Ender Kuruel'in kız isteme törenine katıldığı öğrenildi. Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da eşlik etti.

Törende kız isteme görevini üstlenen Özel’in samimi tavırları dikkat çekerken, merasim boyunca neşeli anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan Karayılan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

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