Gazeteci İsmail Saymaz'ın Ev Hapsi Kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi verilen gazeteci İsmail Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı. Saymaz'ın cezası, adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

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Gazeteci İsmail Saymaz'ın Ev Hapsi Kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi, 56 günün ardından kaldırıldı. Mahkeme, Saymaz için karakola giderek haftada bir gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

19 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsmail Saymaz, 19 Mart’ta “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla gözaltına alınmış, 20 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece ev hapsine alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saymaz’ın Osman Kavala’nın kurmayı planladığı televizyon kanalıyla bağlantılı kişilerle görüştüğünü ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunu kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığını iddia etmişti.

Soruşturma kapsamında Saymaz’ın Gezi davasında yargılanan Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Mücella Yapıcı ile yoğun irtibatı olduğu öne sürülmüştü. Savcılık bu irtibatları ve sosyal medya faaliyetlerini delil olarak dosyaya sunmuştu.

56 GÜN SONRA KALDIRILDI

İsmail Saymaz hakkında verilen ev hapsi kararı, 56 gün sonra kaldırıldı. Saymaz hakkında hükmedilen adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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