Büyük İstanbul Depremi Yaşandı mı? Ünlü Profesör Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası daha şiddetli bir depremin yaşanıp yaşanmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Fayı'nın 7'den küçük depremler üretmeye devam edeceğini ancak daha büyük bir deprem beklemediğini söyledi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Büyük İstanbul Depremi Yaşandı mı? Ünlü Profesör Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı

İstanbul'da geçtiğimiz ay yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası milyonlarca kişiyi korku sardı. Beklenen büyük İstanbul depremi yaşandı mı, yoksa daha şiddetli bir deprem yolda mı? Bilim insanlarından çeşitli açıklamalar gelse de fay hatlarının hareketiyle ilgili kesin bir şey söylemek günümüz teknolojisiyle henüz mümkün değil. Ancak yine de geçmişte yaşanan depremler göz önüne alınarak birtakım öngörülerde bulunulabiliyor.

İstanbul'da Silivri ve Büyükçekmece açıklarında büyüklü küçüklü sarsıntılar devam ediyor. Uzman isimler, bu sarsıntıların artçı olduğunu söylese de vatandaşlar 'Büyük depremin habercisi mi?' diye merak ediyor.

Büyük İstanbul Depremi Yaşandı mı? Ünlü Profesör Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı - Resim : 1

İSTANBUL DEPREMİ YAŞANDI MI?

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 'İstanbul depremi yaşandı mı?' sorusunu yanıtladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul depremi yaşandı mı? 1912- 1963-1999-2022 büyük depremleriyle Marmara'nın batıdan doğuya kırıldığını öteden beri savunmaktayız. Bu görüş Marmara'nın orta büyüklükteki depremleriyle desteklenmiş (Chen,di.2025) ve M6,2 depremiyle de doğrulanmıştır. Özetle, İstanbul'un batısında 1912 de başlayan depremsellik doğuya İzmit-Düzce'ye göç etmiştir. Ancak tıpkı San Andreas Fayı'nda olduğu gibi 7'den büyük deprem üreten güçlü Ganos ve İzmit fayları arasında kalan merkezi zayıf Marmara Fayı 7'den küçük depremleri üretmeye devam edecektir."

Büyük İstanbul Depremi Yaşandı mı? Ünlü Profesör Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı - Resim : 2

Prof. Dr. Bektaş, Adalar Fayı'yla ilgili de önemli bilgiler verdi. Bektaş'ın paylaşımı şöyle:

"Adalar Fayı en son ne zaman kırıldı? M6,2 depreminden sonra gözler Adalar Fayı'na çevrildi. 1963 M 6,4 depreminin gerçek yeri Adalar mı? (Baştürk,di.2016 ). 20-30 km uzunluğundaki denizaltı kırığı Adalar Fayınamı ait ( Armijo, di.2005 beyaz çizgi). Adalar Fayı zayıf sürtünme direncine sahip (Pınar,di. 2016) büyük deprem üretemeyen bir fay mı? Sonuç: 1766 M7,2 depremini üreten Adalar Fayı deprem sonrası farklı bir kilitlenmeyle 1963 M6,4 depremini oluşturmuştur. Fay deprem parametrelerinin zamanla değişmesi fayların bilinmeyen gizemidir."

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