Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Muğla, Antalya, Aydın, İzmir, Denizli'de hissedildi.

Son günlerde Türkiye'de artan yer hareketliliği vatandaşları tedirgin ediyor. 23 Nisan'da İstanbul'da kaydedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, Türkiye dün gece yarısı Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sosyal medyaya sarılan vatandaşlar çok farklı illerden depremi hissettiklerini yazdı.

"Ege ve Akdeniz'de büyük deprem bekleniyor mu?" soruları yeniden sorulmaya başlandı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi. Girit Fayı'nın yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloku'nu zorlamaya devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Bektaş, bu depremin Ege deprem bölgesine stres transferi yaptığını söyledi. "Ege deprem kümesine dikkat" diyen Prof. Dr. Bektaş, bu kümenin giderek genişlediğini belirtti.

'STRES TRANSFERİ YAPTI'

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımları şöyle:

"Girit Fayı M6 depremiyle Uşak Fay Bloku'nu zorlamaya devam ediyor. Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına itilmesinden kaynaklanan stres Girit Fayı ile M6 depremini oluşturmuş ve kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloku'na ve üzerindeki Ege deprem bölgesine stres transferi yapmıştır.

'GENİŞLEME EĞİLİMİ GÖSTERİYOR'

Ege deprem kümesine dikkat! Son yüzyılda Uşak Fay Bloku üzerinde 5 adet M6-7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi batıda İzmir-Manisa, doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Girit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır."