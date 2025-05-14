Akdeniz'de 6 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6 olarak duyururken, merkez üssünü Girit Adası olarak açıkladı. Muğla, Antalya, Aydın, İzmir, Denizli'de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Akdeniz'de Datça açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Akdeniz açıklarında saat 03.30'da 2.3 büyüklüğünde, saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi. Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam bildirildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Datça İlçesi Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Datça İlçesi Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir.



Saha çalışmalarımız devam ediyor.



Allah… — Murat KURUM (@murat_kurum) May 14, 2025

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Kaynak: AA