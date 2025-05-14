Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği kadrolarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Hasan Avşar, hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Esma Gümüş, hak aylık derecesine uygun Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevli 728 vergi müfettişi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettişleri Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu, hak aylık derecelerine uygun Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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