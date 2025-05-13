Gelecek Partisi'nde Kritik İstifa! Hasan Ekici AKP'ye Geçiyor

Gelecek Partisi'nde kritik bir istifa yaşandı. Konya Milletvekili Hasan Ekici partisinden ayrıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ekici'nin yarın AKP Grup toplantısı sonrası AKP'ye katılacağını söyledi. Ekici'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

HASAN EKİCİ KİMDİR?

Hasan EKİCİ, 1974 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesi Tepecik köyünde doğdu. 1994 yılında Seydişehir İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu yönetimi dalında tezli yüksek lisans yaptı.

2000-2007 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nde ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nda İç Denetçi olarak görev yaptı.

2012 yılında kamu görevinden istifa ederek yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi kurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim alanlarında mesleki faaliyetlerini yürüttü. Kamu İç Denetçi Sertifikası, Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi ve Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.

Vergi, kamu ihale, kamu bütçesi, kamu yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi v.b. konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mesleki konularda çeşitli eğitimler ve seminerler verdi. Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları Uygulaması isimli bir adet kitabı yayımlandı.

Aktif siyasi hayatına 2014 yılında Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2014-2017 yılları arasında il yönetim kurulu üyesi, il başkan yardımcısı ve çeşitli komisyon üyelikleri görevlerinde bulundu.

Gelecek Partisi’nin kurulmasından sonra 8 Ocak 2020 tarihinde Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçimlerinde Konya Milletvekili olarak seçildi.