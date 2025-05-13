Fahrettin Altun'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Yeni Bir Döneme Adım Atıldı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın bu kararına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Örgütün kendisini feshetme ve silah bırakma kararının, her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyulan bir dönemi başlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefini vazgeçilmez hale getirmiştir. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı da her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi başlatmıştır.

'BARIŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır. Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz.

'KARDEŞLİK ANA ÖZNEMİZ'

Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi