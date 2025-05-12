Barış Sürecinin Yürütücüsüydü, PKK'nın Tarihi Kararını Göremedi! Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşi: Tüm Çabası Bugünler İçindi

MHP Lideri Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın fesih talimatıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye süreci, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Kararda Sırrı Süreyya Önder’e atıf yapılırken, Kardeşi Ali Fuat Önder, Önder'in tüm çabasının bugünler için olduğunu belirterek "Maalesef kendisi göremedi" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci 27 Şubat'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fesih ve silah bırakma çağrısıyla olgunlaşmıştı. Bu çağrı sonrası gözler PKK'dan gelecek açıklamaya çevrilmişken sürecin yürütücülerinden DEM Parti İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu. Önder'in vefatı sonrası DEM Parti, AKP ve MHP'den sürece sahip çıkan açıklamalar peşi sıra gelmişti.

Herkesin merakla beklediği açıklama bugün geldi. PKK, silah bırakma ve fesih kararını duyurdu. Terör örgütü PKK, kararı duyurduğu metinde Sırrı Süreyya Önder'i de anarak "Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz" ifadelerine yer verdi.

'TÜM ÇABASI BUGÜNLER İÇİNDİ'

PKK'nın kararı sonrası bir açıklama da Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den geldi. tv100'e özel açıklamalarda bulunan Ali Fuat Önder, "Amasına, fakatın, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum" dedi. Önder'in tüm çabasının bugünler için olduğunu söyleyen Ali Fuat Önder, "Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tv100

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