Sinop'ta Devlet Hastanesi Acilinde Patlama: 1 Hemşire Yaralı

Sinop’ta bir devlet hastanesinin acil servisinde patlama meydana geldi. Bir hemşire yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sinop'ta Devlet Hastanesi Acilinde Patlama: 1 Hemşire Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 20 yataklı devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı. İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA

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Sinop'ta Devlet Hastanesi Acilinde Patlama: 1 Hemşire Yaralı Devlet Hastanesi Acilinde Patlama
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