Guns N’ Roses'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' Paylaşımı... Yürek Yakan Detay Ortaya Çıktı: Katledilmeseydi O da Konserde Olacaktı!

Ünlü rock grubu Guns N’ Roses, İstanbul konseri öncesinde hayranları Mattia Ahmet Minguzzi için duygusal bir anma videosu paylaştı. “Knockin' on Heaven’s Door” şarkısıyla yapılan paylaşımda, “Huzur içinde yat” mesajı yer aldı. Öte yandan grubun paylaşımı, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Guns N’ Roses'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' Paylaşımı... Yürek Yakan Detay Ortaya Çıktı: Katledilmeseydi O da Konserde Olacaktı!

Rock müzik tarihinin efsane isimlerinden Guns N' Roses grubu, 2 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser vermeye hazırlanıyor.

Efsanevi rock grubu, konser öncesi duygusal bir paylaşımda bulundu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anıldı.

YÜREK YAKAN DETAY

Arka planda “Knockin' on Heaven’s Door” (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda “Rest in peace” yani “Huzur içinde yat” ifadeleri kullanıldı. Grubun paylaşımı, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.

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