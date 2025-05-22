Tarkan'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' İsyanı

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası devam ediyor. B.B.’nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin yürütülen soruşturmadaki incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı iddia edildi. B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Karar tüm Türkiye'de infial yaratırken, çok sayıda ünlü isim de karara tepki göstererek büyük etkileşim alanları sayesinde Mattia için adalet çağrısı yapıyor. Bu isimlerden biri de Megastar Tarkan oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, adil kararla beklediğini vurguladı.

'AYDINLIĞA ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Tarkan, toplumun artık huzur istediğini işaret ettiği açıklamasında "Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz. #AhmetMattiaMinguzziicinadalet — Tarkan (@tarkan) May 21, 2025

Kaynak: Haber Merkezi