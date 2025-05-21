Ebru Yaşar Manisa'yı Salladı! Kültür Yolu'nda 'Affet' Fırtınası… On Binlerce Kişi Akın Etti

Ödül üstüne ödül alan, Türk müziğinin büyülü sesi ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bu kez de Manisa’da Kültür Yolu Festivali’nde sahneye damga vurdu. Ezbere bilinen şarkıları ile hayranlarını mest eden başarılı sanatçı, ‘Sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum, duygulanıyorum’ diyerek hayranlarına teşekkür etti.

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Ebru Yaşar Manisa'yı Salladı! Kültür Yolu'nda 'Affet' Fırtınası… On Binlerce Kişi Akın Etti

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde Manisalılar, ünlü şarkıcı Ebru Yaşar’ın güzel sesi ile büyülendi.

HERKES AKIN ETTİ

“Yoksun”, “Ateşten Gömlek”, “İçime Ata Ata”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi en sevilen şarkılarını sahnede seslendiren Ebru Yaşar’ın konserine herkes akın etti.

Ebru Yaşar Manisa'yı Salladı! Kültür Yolu'nda 'Affet' Fırtınası… On Binlerce Kişi Akın Etti - Resim : 1

SESİYLE DE GÜZELLİĞİYLE DE BÜYÜLEDİ

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, hem güzelliği hem samimiyetiyle Manisa halkının da gönlünde taht kurarken, kuğuyu andıran beyaz elbisesi de geceye damga vurdu. Konsere katılan on binlerce kişi, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Ebru Yaşar Manisa'yı Salladı! Kültür Yolu'nda 'Affet' Fırtınası… On Binlerce Kişi Akın Etti - Resim : 2

'DUYGULANIYORUM'

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı Affet’i de seslendirdi. Şarkısı büyük beğeni toplayan Yaşar sahneden Manisalılara ‘Sizlerle olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum, duygulanıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz’ diyerek seslendi.

Başarılı sanatçı kısa süre önce Burak Bulut ile düet yaptığı Affet isimli şarkıyı yayınlamış, müzik listelerinde zirvede yer almıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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