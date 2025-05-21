Hamile Ünlü Oyuncu Ege Kökenli'den Kahreden Haber! Yüzde 1 İhtimal Sonrası Bebeğini Kaybetti

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem ve Kefaret gibi yapımlarda canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022’de sevgilisi Lior Ahituv ile ilişkisini nikah masasına taşımıştı.

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Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurmuş hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ege Kökenli, kahreden haberi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıkladı.

'MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK'

22. haftalık hamile olan ünü oyuncu, beklenmeyen bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini söyledi.

Kökenli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

Güzel anne adayı, sosyal medya hesabından eşiyle çektiği sürpriz bir video ile hamileliğini duyurmuştu. Karnı burnunda pozları ile kalpleri ısıtan ünlü oyuncunun kaybı, herkesi kahretti.