Hamile Ünlü Oyuncu Ege Kökenli'den Kahreden Haber! Yüzde 1 İhtimal Sonrası Bebeğini Kaybetti

Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Ege Kökenli, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Anne adayı ünlü oyuncu ‘Ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik’ dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Hamile Ünlü Oyuncu Ege Kökenli'den Kahreden Haber! Yüzde 1 İhtimal Sonrası Bebeğini Kaybetti

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem ve Kefaret gibi yapımlarda canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022’de sevgilisi Lior Ahituv ile ilişkisini nikah masasına taşımıştı.

Hamile Ünlü Oyuncu Ege Kökenli'den Kahreden Haber! Yüzde 1 İhtimal Sonrası Bebeğini Kaybetti - Resim : 1

GÜN SAYIYORDU

Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurmuş hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ege Kökenli, kahreden haberi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıkladı.

Hamile Ünlü Oyuncu Ege Kökenli'den Kahreden Haber! Yüzde 1 İhtimal Sonrası Bebeğini Kaybetti - Resim : 2

'MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK'

22. haftalık hamile olan ünü oyuncu, beklenmeyen bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini söyledi.

Kökenli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

Hamile Ünlü Oyuncu Ege Kökenli'den Kahreden Haber! Yüzde 1 İhtimal Sonrası Bebeğini Kaybetti - Resim : 3

Güzel anne adayı, sosyal medya hesabından eşiyle çektiği sürpriz bir video ile hamileliğini duyurmuştu. Karnı burnunda pozları ile kalpleri ısıtan ünlü oyuncunun kaybı, herkesi kahretti.

Ege Kökenli Hanım Ağa Rolüyle GeliyorEge Kökenli Hanım Ağa Rolüyle GeliyorMagazin

Son Güncelleme:
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı, Kıyafet Alan Artık Evde Deneyecek Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı
Kamyon Lastiği Sonları Oluyordu! Dilan Polat ve Engin Polat Trafik Kazası Geçirdi: Ölümden Döndük Dilan ve Engin Polat Trafik Kazası Geçirdi
Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında Taşıyor Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti