Eşref Rüya’da Ebru Yaşar Rüzgarı: Sahne Büyük Beğeni Topladı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisinde başarılı sanatçı Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın seslendirdiği “Kehribar” şarkısına yer verildi.

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Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde başarılı sanatçı Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un büyük beğeni toplayan şarkısı “Kehribar”a yer verildi.

Yayınlandığı günden bu yana güçlü hikâyesi ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi, bu kez müzik seçimindeki başarısıyla da adından söz ettirdi.

Eşref Rüya’da Ebru Yaşar Rüzgarı: Sahne Büyük Beğeni Topladı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Dizinin son bölümünde yer alan sahnede oyuncuların seslendiği şarkı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ebru Yaşar’ın sevilen şarkısının sözleri, sahnedeki başarıyı ikiye katladı.

Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan bu anlar, hem diziseverlerden hem de müzik tutkunlarından tam not aldı. ‘Kehribar’ şarkısı geçtiğimiz yılın en çok dinlenen parçalarından olan ve TikTok, Instagram gibi platformlarda akım haline gelmişti.

Eşref Rüya’da Ebru Yaşar Rüzgarı: Sahne Büyük Beğeni Topladı - Resim : 2

KEHRİBAR ŞARKISININ SÖZLERİ

Sevgilim, çok güzelsin
Ama düşmiy'ce'm sana, yine üzersin
Ritmi kalbimin çok düzensiz
Yaşamak denmez buna, vur, düzelsin
Sevgilim, çok özelsin
Düşerken elimi tutan da sendin
Ayrılık kapıyı çalarken
Seni okuyamadım diye "Kaldı" dersin
Makul kaderime yok teselli
Kimi seveyim, kimi bu denli?
Konuşur olduk senli benli
İşte o karanlık yuttu beni
Kurumuş dal gibi gamzeleri
Bi' adım daha atsam sendelerim
Açtığın yaralar hayli derin ama
Kul kaderini yaşar, ben de seni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni
Makul kaderime yok teselli
Kimi seveyim, kimi bu denli?
Konuşur olduk senli benli
İşte o karanlık yuttu beni
Kurumuş dal gibi gamzeleri
Bi' adım daha atsam sendelerim
Açtığın yaralar hayli derin ama
Kul kaderini yaşar, ben de seni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

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Kaynak: Haber Merkezi

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