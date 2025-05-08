Eşref Rüya’da Ebru Yaşar Rüzgarı: Sahne Büyük Beğeni Topladı

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde başarılı sanatçı Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un büyük beğeni toplayan şarkısı “Kehribar”a yer verildi.

Yayınlandığı günden bu yana güçlü hikâyesi ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi, bu kez müzik seçimindeki başarısıyla da adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Dizinin son bölümünde yer alan sahnede oyuncuların seslendiği şarkı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ebru Yaşar’ın sevilen şarkısının sözleri, sahnedeki başarıyı ikiye katladı.

Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan bu anlar, hem diziseverlerden hem de müzik tutkunlarından tam not aldı. ‘Kehribar’ şarkısı geçtiğimiz yılın en çok dinlenen parçalarından olan ve TikTok, Instagram gibi platformlarda akım haline gelmişti.

KEHRİBAR ŞARKISININ SÖZLERİ

Sevgilim, çok güzelsin

Ama düşmiy'ce'm sana, yine üzersin

Ritmi kalbimin çok düzensiz

Yaşamak denmez buna, vur, düzelsin

Sevgilim, çok özelsin

Düşerken elimi tutan da sendin

Ayrılık kapıyı çalarken

Seni okuyamadım diye "Kaldı" dersin

Makul kaderime yok teselli

Kimi seveyim, kimi bu denli?

Konuşur olduk senli benli

İşte o karanlık yuttu beni

Kurumuş dal gibi gamzeleri

Bi' adım daha atsam sendelerim

Açtığın yaralar hayli derin ama

Kul kaderini yaşar, ben de seni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Makul kaderime yok teselli

Kimi seveyim, kimi bu denli?

Konuşur olduk senli benli

İşte o karanlık yuttu beni

Kurumuş dal gibi gamzeleri

Bi' adım daha atsam sendelerim

Açtığın yaralar hayli derin ama

Kul kaderini yaşar, ben de seni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Kaynak: Haber Merkezi