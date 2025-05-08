Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmüştü: Pakistan Başbakanı'ndan Türkçe Teşekkür

Hindistan’ın 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırıdının ardından Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolünde olan Azad Keşmir bölgesine füzeyle saldırmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Pakistan’dan yapılan açıklamada Hindistan’ın saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Türkiye’nin Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Bu görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şerif sosyal medyadan Türkçe bir mesaj yayımladı ve Türkiye’ye teşekkür etti. Şerif mesajında, “Sevgili kardeşim Erdoğan'a bu kritik dönemde gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür ettim” derken, Türkiye’den Pakistan’ın şehitlerine edilen dualar için şükranlarını sundu.

Şerif, “Türkiye’ye çabalarından dolayı minnettarız” dedi.

Şerif’in paylaşımı şöyle:

Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan’la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri… https://t.co/14WyHXwsAu — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 8, 2025

Kaynak: Haber Merkezi