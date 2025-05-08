Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmüştü: Pakistan Başbakanı'ndan Türkçe Teşekkür

Hindistan ile gerilim yaşayan Pakistan'ın Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Türkçe bir mesaj yayımladı. Şerif, Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmüştü: Pakistan Başbakanı'ndan Türkçe Teşekkür

Hindistan’ın 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırıdının ardından Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolünde olan Azad Keşmir bölgesine füzeyle saldırmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Pakistan’dan yapılan açıklamada Hindistan’ın saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Türkiye’nin Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Bu görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şerif sosyal medyadan Türkçe bir mesaj yayımladı ve Türkiye’ye teşekkür etti. Şerif mesajında, “Sevgili kardeşim Erdoğan'a bu kritik dönemde gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür ettim” derken, Türkiye’den Pakistan’ın şehitlerine edilen dualar için şükranlarını sundu.

Şerif, “Türkiye’ye çabalarından dolayı minnettarız” dedi.

Şerif’in paylaşımı şöyle:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! Pakistan Başbakanı ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! Pakistan Başbakanı ile GörüştüDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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