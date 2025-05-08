Ezgi Mola'nın Barcelona Hayali Kabusa Döndü! Dünyadan Haberi Yoktu, Arkadaşı Söyleyince Öğrendi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023’te İspanya’nın gözde şehri Barcelona’da, El Born bölgesinde satın aldığı evle büyük bir şok yaşadı. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Mola’nın 700 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla aldığı ev, İspanya’da boş evleri işgal eden “okupa” hareketi tarafından hedef alındı.

'OKUPA' KABUSU... EV İŞGAL EDİLDİ

İspanya’da sosyal veya barınma amaçlı boş evleri işgal eden “okupa” grubu, Mola’nın kullanılmayan evine yerleşti. Barcelona’da yaşayan bir arkadaşı, evde yabancıları fark ederek Mola’yı uyardı. Hemen harekete geçen ünlü oyuncu, evini kurtarmak için yasal yollara başvurdu.

DAVA YILLAR SÜREBİLİR

Ancak İspanya’daki “okupa” davalarının aylarca, hatta yıllarca sürebileceği belirtiliyor. Bu durum, Mola’nın evini geri almasını zorlaştırıyor. El Born bölgesindeki ev fiyatlarının 700 bin Euro’dan başlayıp milyonlarca Euro’ya ulaştığı düşünülürse, ünlü oyuncunun yaşadığı maddi ve manevi kayıp büyük.

YURT DIŞI TRENDİNDEKİ TEHLİKE

Ezgi Mola gibi birçok Türk ünlü, Avrupa’da yatırım amaçlı ev alıyor. Ancak Mola’nın yaşadığı bu olay, yurtdışında mülk sahibi olmanın risklerini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, şimdi evini kurtarmak için zorlu bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya.

Kaynak: Sabah