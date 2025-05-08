Ezgi Mola'nın Barcelona Hayali Kabusa Döndü! Dünyadan Haberi Yoktu, Arkadaşı Söyleyince Öğrendi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın İspanya şoku... Barcelona’daki 700 bin euroluk evi, “okupa”lar tarafından işgal edildi. Yasal mücadele başladı, ancak dava yıllarca sürebilir!

Ezgi Mola'nın Barcelona Hayali Kabusa Döndü! Dünyadan Haberi Yoktu, Arkadaşı Söyleyince Öğrendi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023’te İspanya’nın gözde şehri Barcelona’da, El Born bölgesinde satın aldığı evle büyük bir şok yaşadı. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Mola’nın 700 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla aldığı ev, İspanya’da boş evleri işgal eden “okupa” hareketi tarafından hedef alındı.

'OKUPA' KABUSU... EV İŞGAL EDİLDİ

İspanya’da sosyal veya barınma amaçlı boş evleri işgal eden “okupa” grubu, Mola’nın kullanılmayan evine yerleşti. Barcelona’da yaşayan bir arkadaşı, evde yabancıları fark ederek Mola’yı uyardı. Hemen harekete geçen ünlü oyuncu, evini kurtarmak için yasal yollara başvurdu.

DAVA YILLAR SÜREBİLİR

Ancak İspanya’daki “okupa” davalarının aylarca, hatta yıllarca sürebileceği belirtiliyor. Bu durum, Mola’nın evini geri almasını zorlaştırıyor. El Born bölgesindeki ev fiyatlarının 700 bin Euro’dan başlayıp milyonlarca Euro’ya ulaştığı düşünülürse, ünlü oyuncunun yaşadığı maddi ve manevi kayıp büyük.

YURT DIŞI TRENDİNDEKİ TEHLİKE

Ezgi Mola gibi birçok Türk ünlü, Avrupa’da yatırım amaçlı ev alıyor. Ancak Mola’nın yaşadığı bu olay, yurtdışında mülk sahibi olmanın risklerini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, şimdi evini kurtarmak için zorlu bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya.

Ezgi Mola'dan İki İmamoğlu Resti Birden... Sabredemedi Peş Peşe PaylaştıEzgi Mola'dan İki İmamoğlu Resti Birden... Sabredemedi Peş Peşe PaylaştıMagazin

Kaynak: Sabah

Etiketler
Ezgi Mola
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Kritik Gün: Mahkemeden Emsal Karar Çıkacak mı? Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Kritik Gün: Mahkemeden Emsal Karar Çıkacak mı?
Gıdada Yeni Dönem Başlıyor: Karekod Artık Zorunlu Olacak, Herkes Görecek Gıdada Yeni Dönem Başlıyor: Karekod Artık Zorunlu Olacak, Herkes Görecek
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı
En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı
Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş