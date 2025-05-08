Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Kritik Gün: Mahkemeden Emsal Karar Çıkacak mı?

İstanbul'da canice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması bugün görülüyor. Mahkemeden emsal karar bekleniyor.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sokak ortasında vahşice bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması bugün görülüyor. Minguzzi’yi bıçaklayan B.B. ve tekmeleyen U.B. hakkında 24 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Minguzzi, Kadıköy’deki pazarda B.B. tarafından defalarca bıçaklanmış ardından U.B. tarafından tekmelenmişti. Olayın ardından Minguzzi ağır yaralanırken, 2 şüpheli ise yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederek 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Kritik Gün: Mahkemeden Emsal Karar Çıkacak mı? - Resim : 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kamuoyunda mahkemeden emsal karar bekleniyor. Duruşmanın görüleceği salon önünde büyük bir kalabalık birikti.

Gazeteci İhsan Yalçın, duruşmaya ilişkin bilgileri mahkeme salonunun önünden bildiriyor.

MİNGUZZİ DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Mattia Ahmet Minguzzi davasının ikinci duruşması başladı.

'CANİCE BİR YAKLAŞIM'

Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan avukat Rezan Epözdemir şunları kaydetti:

Bu yargılamayı farklı kılan hususlardan biri şu. Burada aile tehdit edilmeye başladı. Geçen duruşmada Ahmet’imizin mezarına saldırı yapıldı. 7 tane fail tespit edilip tutuklandı. Mezar saldırganı da tutuklandı. ‘Ben tesadüfen bu mezarda tahribat yarattım’ diyor.

Şahsıma aileme eşime tehditler oldu. Yüzü maskeli kişilerin silahla ölüm tehditleri oldu. Sonrasında bir soruşturma daha açıldı.

Tam süreç böyle devam ederken, bilirkişi raporu ortaya çıktı. Biz Pazar yerinde, ilk defa faille Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarının karşılaşmadığını, faillerin Minguzzi’yi bulmak için ayrıldığını 8.14’te faillerin Minguzzi’yi gördüğünü, ikinci görüşmede yumruk attığını, üçüncü görüşmede 6 bıçak savurduğunu ve Minguzzi’yi 17 gün sonra kaybettiğimizi tespit etti.

Çok net bir şekilde olay öncesinde, Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarını tehdit etmesiyle başlıyor. Tamamen planlı organize birlikte geliyorlar. 8.11’de ilk temastan önce bıçak alınıyor.

Bu dosyadaki fail sayısı 4'tür. Kısa bir sürede iddianame gelecektir. Davalar birleştirilecektir. An itibarıyla bu davanın 4 sanığı vardır. En büyük utanç da bu failler cinayeti işledikten sonra Ahmet'i nasıl katlettiklerini gösteriyorlar. Canice bir yaklaşım. Pişmanlık yok, gülerek anlatıyorlar. Bizim hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Bugün 2 tanık daha dinlenecek. Faillerin güvenlik nedeniyle SEGBİS'le bağlanmasına uygun gördü mahkeme. Biz SEGBİS'le yapılan yargılamanın doğru olmadığını düşünüyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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