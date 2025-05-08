İmamoğlu'na X Engeli Sonrası Mansur Yavaş’tan Dikkat Çeken Hamle

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Karara tepki gösteren Mansur Yavaş, kendi sosyal medya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açarak profil fotoğrafını değiştirdi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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İmamoğlu'na X Engeli Sonrası Mansur Yavaş’tan Dikkat Çeken Hamle

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerindeki hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Karar, gece yarısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformuna iletildi ve erişim kısıtlaması anında uygulandı.

Erişim engeli kararına karşı ilk güçlü tepki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, seçim döneminde aktif olarak kullandığı "Mansur Yavaş 2025" adlı X hesabını Ekrem İmamoğlu'na açtığını duyurdu.

İmamoğlu'na X Engeli Sonrası Mansur Yavaş’tan Dikkat Çeken Hamle - Resim : 1

Hesabının profil fotoğrafını İmamoğlu'nun bir karesiyle değiştiren Yavaş, yaptığı paylaşımda sansür kararını sert bir dille eleştirdi:

"Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız."

Yavaş, söz konusu hesabın erişim engeli kaldırılana dek İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Twitter Erişim Engeli
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