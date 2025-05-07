Ekrem İmamoğlu'ndan 'Beyazıt Mitingi' İçin Çağrı: 'Diplomanı da Al Gel'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Beyazıt Meydanı’nda düzenlenecek gerçekleştirilecek olan miting için sosyal medya hesabından seslendi.

'DİPLOMANI AL DA GEL'

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için çağrı yapan Ekrem İmamoğlu ‘Diplomanı al da gel’ dedi.

İstanbul Üniversitesi’ne ait diplomasını X hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel.

Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz.



Diplomanı al da gel. 😊 pic.twitter.com/v7x2BJsxYN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2025

'GENÇLERLE KUCAKLAŞMAYA GİDİYORUZ'

CHP, İmamoğlu’nun diploma iptaline ve muhalefete yönelik baskılara karşı bugün Beyazıt Meydanı’nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30’daki mitinge herkesi davet etmişti.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada şöyle seslenmişti: Çarşamba günü saat 20.30’da Beyazıt’ta olacağız" diyerek tüm vatandaşları mitinge davet etmişti. Özel, miting çağrısını yaparken, "Beyazıt’a, diplomayı iptal eden hadsizlere haddini bildiren İstanbul’un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz.