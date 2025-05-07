Özgür Özel'den AYM'nin Katliam Yasası'nın İptalini Reddetmesine Tepki: 'Biz Bu Cinayeti İşlemeyeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi.

Saat 14.30 sularında beraberindeki heyetle birlikte TÜSİAD'ın Beyoğlu'ndaki binasına gelen Özgür Özel’e, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe eşlik etti.

CHP lideri Özgür Özel, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ORTAK DUYGULARIMIZI PAYLAŞTIK'

TÜSİAD ile yaptıkları görüşme hakkında bilgiler veren Özel, şunları söyledi:

"Aylarda bir genel kurulunda, Sayın Başkan'ın ve İstişare Heyeti Başkanı Ömer Bey'in, Orhan Bey başkanın ve Ömer Başkan'ın sözleri üzerine ifadeye götürüldükleri süreçte, dayanışma duygularımızı iletmiş, bir ziyaret planlamıştık. Sonrasında 19 Mart sonrası yaşananlar, bu tip ziyaretleri yapmayı olanaklı kılmadı, o olağanüstü gündem. Geçtiğimiz günlerde de yine çok hareketli, çok tartışmalı süreçler yaşandı. Bugün hem Ömer Başkan'ımızı, TÜSİAD Yönetim Kurulu'nu, geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik.

Türkiye'nin demokrasi talebini, adalet talebini, kalkınma talebini, birlikte kazanma, birlikte bölünmeye ilişkin, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Üzerinde mutabakata varılan nokta, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı. Zaten TÜSİAD tüm raporlarında, hem Türkiye'ye yatırım çekmek için, hem Türkiye'deki yatırım ortamının en elverişli hale gelmesi için, hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyor. Bu konudaki ortak duygularımızı zaten paylaştık"

SALDIRI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Kendisine yönelik saldırı ve saldırganın bağlantıları hakkındaki soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi: "Şimdi zaten o gün o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, hani o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı’na kutup yıldızının düşme ihtimali ile aynı ihtimaldir. Elbette özel seçilmiş biri, bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar, ‘Ayağını denk almazsan.’ Evlatlarına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki ‘Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak?’ İki evladına kıymış bir katil. Yani ‘İki kere düşün Özgür Özel’ diyorlar. ‘Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün’ diyorlar. Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, böyle kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı, derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten. İstanbul’a ben kendim açıkladım İstanbul Büyükşehir‘e gelmiş, polis çağrılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eder nitelikte. Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte. Dediğim gibi, benim kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok. Ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan bugün elinde polisi olan, jandarması olan, emniyet istihbaratı olan, milli istihbaratı olan bu hükümettir. Bu hükümetin sırtına, iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Yapılırsa doğru bir iş yapılmış olur. Ben o yüzden sabırla bekliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırının ardından ‘Umarım gereken dersi almıştır’ dediğine yönelik iddialarına "Ben iddialara yanıt verecek değilim. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak, hiç bu yollara çıkmazdık. O sokaktaki serseri, üzerimize yollanmış caniden ders alacak falan böyle bir durum yok. Ben bunun siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunu ifade ettim. Demokratik siyasetin yanında duranlarla otokrasinin yanında duranların ayrışacağı bir sürecin içindeyiz. Kulağımla duymadığım, yapılmamış hiçbir açıklamaya kıymet vermem. Ama ismimizi kullanmadan, adımızı kullanamadan bir şeyler söyleyip kendi partisinde tweet atanlara tweet sildirenleri de ibretle takip ediyorum" şeklinde yanıt verdi.

AYM'NİN 'KATLİAM YASASI' KARARINA TEPKİ

AYM'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetmesine de tepki gösteren Özel, "O yasa CHP'li belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkeme'nin kararını üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme, iptal edip çok belirli bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP, YASAYI AYM'YE TAŞIMIŞTI

CHP, AKP’nin Meclis’e sunduğu 'katliam yasası'nın iptal edilmesi için Anasaya Mahkemesine başvurmuştu. Kanunun 17 maddesinden 16’sının hayvan haklarına, kamu yararına ve yaşam hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle 15 Ağustos 2024’te AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, 7 Mayıs 2025’te yapılan toplantıda CHP’nin talebini reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi