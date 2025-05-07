Vatandaş Borç Batağındayken Bankalardan Dev Kar

CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen vatandaşların düştüğü darboğaza dikkat çekerken, bankaların bu yılın ilk çeyreğinde 216,1 milyar lira net kar ettiğini söyledi. Başevirgen, “Sektörün karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında arttı. Kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalar tarafından ekonomik esaret altına alınan vatandaşların ise faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bankalara ödediği faiz de hızla artıyor. Bankalar şahlanış dönemini yaşarken icralık vatandaş sayısı ise her geçen gün katlanıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hayat pahalılığı karşısında kredi ve kredi kartlarına yönelmek zorunda kaldığına dikkat çekerken, borcu değil faizi bile ödeyemeyecek hale geldiklerini belirtti.

Vatandaşların bireysel krediler için üç ayda bankalara ödediği faizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 oranında artarak 158,9 milyar liraya, kredi kartı borçları nedeniyle ödedikleri faizin de yüzde 53 oranında artarak 108 milyar liraya ulaştığını beliren Başevirgen, “ Vatandaşlar ocak-mart döneminde bankalara toplam 266,9 milyar lira faiz ödemesi yaptı. Mevduat faizleri 19 Mart darbesinin şokuyla yeniden yüzde 50’nin üzerine çıkmıştı. Bankalar, tüm vadelerdeki mevduata uyguladıkları ortalama yıllık faizi 5,92 puan artarak yüzde 54,27’ye çıkardı. Vatandaşların, sürekli faiz yükü binen bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları da geçtiğimiz bir haftada, 66 milyar lira artarak 4 trilyon 425 milyar liraya yükseldi. Vatandaş da devlet gibi faize çalışır hale geldi. Borcun faizini ödemeye çalışmaktan ana parayı ödemeye geçilemiyor” ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının karının yüzde 74,3 oranında arttığını ve 86,7 milyar liraya yükseldiği dönemde özel sermayeli bankaların karınının ise yüzde 17,3 artarak 129 milyar liraya çıktığını söyledi.

‘TURPUN BÜYÜĞÜ’ AÇIKLAMASI

İcra dairelerine 1 Ocak – 2 Mayıs günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında artarak 3 milyon 448 bin olduğuna dikkati çeken Bekir Başevirgen, “İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 3 milyon 210 bin yeni dosya gelmişti. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 2 Mayıs itibariyle 23 milyon 329 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 475 bin adet arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan turpun büyüğünü başka yerlerde aramasın. Turpun büyüğü icra dairelerinde” ifadelerini kullandı.