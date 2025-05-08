Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme kararı, gece yarısı uygulandı.

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Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X (eski adıyla Twitter) hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırları içinde erişime kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli - Resim : 1

Erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla sosyal medya platformuna iletildi. Türkiye'deki kullanıcılar Ekrem İmamoğlu'nun hesabına girmeye çalıştıklarında, artık "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içerisindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" uyarısıyla karşılaşıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli - Resim : 2

19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, bu süreçte sosyal medya üzerinden sık sık destek mesajları yayımlıyordu.

Erişim engelinden önce İmamoğlu'nun hesabından yapılan son paylaşım, Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yaptığı çağrıydı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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