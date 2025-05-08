AK Partili Kurmaylar Gerçek Gündem'e Konuştu: Barış Süreci Devam Ediyor, İnfaz Düzenlemesine Bir Erteleme Daha

AK Parti Kurmayları, Gerçek Gündem’e Meclis ve yasama programına ilişkin çeşitli sorularını cevapladı. Bir süredir üzerinde çalışma yapılan ve içinde trafik cezalarında ağırlaştırıcı hükümler bulunan kanunun önümüzdeki hafta başında Meclis Başkanlığı’na sunulacağını ifade eden AK Partili yetkililer, İnfaz Kanunu düzenlemesi üzerinde halen çalışmaların devam ettiğinin altını çizdiler.

BAYRAMDAN SONRA MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti Meclis Grubu’nun İnfaz Kanunu’nda önemli düzenlemeler yapan kanun teklifini Adalet Bakanlığı yetkilileriyle çalışmaya devam ettiğini belirten yetkililer, “Bu çalışmanın ay sonunda tamamlanmasını umuyoruz” diyerek şöyle devam ettiler:

“Hafta başında trafik düzenlemeleri başkanlığa sunacağız. Ancak infaza ilişkin çalışmalar henüz bitmedi. Toplumsal beklentinin farkındayız ama pek çok konuda çekinceleri ve görüşleri de dikkate alarak titiz çalışma yapmak zorundayız. Bayramdan önce TBMM Başkanlığı’na sunmayı amaçlıyoruz.

Bu arada Meclis Başkanlığı ve bazı kurumlara ilişkin seçimler olduğu için TBMM Genel Kurulu’nda infazın görüşmelerine de bayramdan sonra başlarız diye umuyoruz.”

'HER İNSANIN ISLAH OLMA HAKKI VAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin 2 çocuğunun katili olarak girdiği cezaevinden infaz yasasından yararlanıp çıktığının hatırlatılması üzerine “Bu tip örnekler, binlerce insanı ilgilendiren bir düzenlemede kıstas kabul edilmez. Mutlaka istisnai örnekler çıkacaktır” diyen AK Parti kurmayları şöyle devam ettiler:

“Bakınız her insanın ıslah olma hakkı vardır. Onu yaradan bile en büyük günahlarından pişmanlık duyup tövbe ederse, bağışlayacağını kutsal kitabımızda söylemiş. Tüm dünyada da böyledir infaz sistemi. Asla toplumdan koparıp, öldürmek amaç olamaz. Amaç, gerek psikolojik gerekse diğer yöntemlerle topluma tekrar kazandırmak, suçtan uzak bir birey haline getirmek olmalıdır.

Gerçi şimdi bize sürekli, ‘Bir an önce getirin, kader kurbanlarını kurtarın’ diye sosyal medyaya videolar çeken muhalefet mensupları, yarın kanun geldiğinde yine bizi eleştirecekler, bunu da biliyoruz. Ama bakın en yakın örnek Almanya’da hangi suçun karşılığında ömür boyu suçlu cezaevinde kalıyor. Biraz adaleti ve hukuku bilen herkes bilir ki amaç suçluyu, cezaevinde öldürmek değildir.”

AMELİYAT PLANLAMASI YAPMIŞTI

Bu arada Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin barış sürecine etkisine ilişkin soruları da cevaplayan AK Parti kurmayları, “Süreç devam ediyor. Sırrı Bey’i hepimiz severdik. Kalbiyle ilgili bizimde katkılarımızla Başkent Hastanesi’nde bir ameliyat planlaması yapılmıştı. Nisan ayında 1, Mayıs ayında 1 olmak üzere TBMM Başkanvekili olarak 2 nöbeti vardı. Zaten Haziran başında tekrar bu görevi talep etmeyecekti. Haziran ayı için ameliyat planı vardı. Çok üzücü ancak bu acı kayıp, süreci etkilemez” dediler.

DOĞRULAMA VE TESPİT

PKK’nın kademeli olarak çeşitli bölgelerde kongre sürecine hazırladığı yaptığı yönünde bilgilerin olduğunu da söyleyen AK Parti kurmayları, “Yakın bir zaman içinde kongreyi yapıp, fesih işlemini yapacaklarını düşünüyoruz” dediler.

Ardından devletin güvenlik ve istihbarat örgütlerinin, alınan kararların “doğrulama ve tespit” işlemini tamamlayacağını da belirten yetkililer, “Bu tespitlerin ardından süreç kendi akışında devam edecek” diye konuştular.