Eski Bakan Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi Oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi. Atama, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. ve 161. maddeleri uyarınca yapıldı.

Bir diğer atama ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekleşti. Kurumda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Turan Kuloğlu getirildi. Bu atama ise 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında yapıldı.

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 Afyonkarahisar'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamladı.

Hollanda'da eğitimi üzerine araştırmalar yaptı. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Siyaset kariyerinde ilk olarak Afyonkarahisar milletvekili seçildi. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı görevine getirildi. 61. hükümette ise Orman ve Su işleri Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi