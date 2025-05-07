Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Gençler İçin Hapis İstemi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden gençler hakkında 45 gün sonra hazırlanan iddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 ila 4 yıl arası hapis cezası talep edildi.

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Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Gençler İçin Hapis İstemi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasını ve 23 Mart'ta tutuklanmasını protesto eden 14 genç, 45 gündür cezaevinde. Gençler hakkında hazırlanan idari ve adli sürecin ardından savcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenledi.

İddianameye göre, tutuklu bulunan 14 kişiyle birlikte tutuksuz yargılanan 2 kişi için de Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Savcılık, protestolar sırasında atılan sloganları ve taşınan dövizleri delil olarak gösterdi. İddianamede, ifadelerin "kişisel görüş açıklamasının ötesinde hakaret suçu oluşturduğu" ileri sürüldü.

Gençler ayrıca, aynı eylemler kapsamında devam eden başka bir davada da sanık durumunda. 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılmak" ve "dağılma uyarısına rağmen dağılmamak" suçlamalarıyla 49 kişi yargılanıyor.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
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