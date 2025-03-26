İstanbul'daki İmamoğlu Eylemlerinde Yüzlerce Kişiye Gözaltı

İstanbul’da 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında gerçekleştirilen eylemlerekatılanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 676 kişiden 575'i gözaltına alındı.

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İstanbul'daki İmamoğlu Eylemlerinde Yüzlerce Kişiye Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptali ardından da gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, tutuklama kararının ardından daha da büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart günü başlayan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar arasında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işledikleri tespit edilen 676 kişinin, İstanbul Emniyeti tarafından kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonlarında ve eylem alanlarında yapılan çalışmalarda toplam 575 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 273 kişinin resmi işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 178 kişinin tutuklanmasına, 86 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına, 38 kişinin ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi. Firari durumdaki 101 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kimlikleri tespit edilen 676 şüpheli hakkında yapılan geriye dönük taramalarda, 9 şüphelinin PKK/KCK terör örgütü, 7 şüphelinin DHKP/C terör örgütü, 4 şüphelinin TKP/ML terör örgütü, 3 şüphelinin TKİP terör örgütü, 1 şüphelinin MLKP terör örgütü ile ilişkili dosyalarda sabıka kaydının bulunduğu, 5 şüphelinin ise terör örgütü ilişkisi dışındaki suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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