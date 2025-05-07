Görünmeyen Toz, Sessiz Tehdit: Silikozis Yeniden Gündemde

Tozla gelen sessiz tehlike yeniden alarm veriyor. Akciğerlerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açan ve ölümle sonuçlanabilen silikozis hastalığı, bu kez mutfak tezgâhı ve banyo ürünleri üreten sektörlerde hortladı. Türk Toraks Derneği, kot taşlama yasağından sonra unutulan bu tehdidin, yapay taş kullanımının yoğun olduğu iş kollarında yeniden yükselişe geçtiğini duyurdu.

CHP'Lİ DEMİR: TOZ HALA ÖLDÜRÜYOR

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, silikozisin yalnızca sağlık değil, sosyal güvenlik açısından da derin bir sorun olduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Demir, şu sözlerle tehlikenin boyutunu vurguladı:

"Kot taşlama yasaklandı ama yapay taş kullanılan sektörlerde çalışan işçiler hâlâ ölümcül tozla iç içe. Bu bir iş cinayeti zincirine dönüşmesin. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı artık ortak bir mücadele başlatmalı."

Deniz Demir, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

- Ülkemizde silikozis tanısı bulunan hasta sayısı kaç? Hasta sayılarının yıllara göre oranı ne?

- Silikozis hastalığının en yaygın olduğu iş kolları hangileri?

- Bir meslek hastalığı olan silikozisin önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yürütülmesi planlanıyor mu?

- Ülke genelinde meslek hastalıkları hastanelerinin ve polikliniklerinin artırılmasına yönelik bir çalışma var mı?